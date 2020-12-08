Боеприпасы и газ: Кишинёв хочет диалога с Москвой

Для новой власти Молдавии очень важен диалог с Россией. В частности, нужно обсудить такие вопросы, как долги за газ и утилизация боеприпасов.

За диалог выступила избранный президент Молдавии Майя Санду. Рассказывая об отношениях с Россией в эфире канала Pro TV, она отметила: долг за газ некорректен, потому что Приднестровье не подчиняется Кишинёву. Соответственно, платить за газ для него нелогично.

"Я постараюсь провести диалог с Россией, чтобы найти решение этого вопроса", — высказалась Санду.

Также политик сообщила, что для Приднестровья актуален и ещё один вопрос: утилизация боеприпасов.

Напомним, что на складах региона остаются боеприпасы, которые можно использовать. Инфраструктура осталась со времён СССР, её охраняют российские войска. По предварительным данным, только грузов военного назначения на складах — около 22 тысяч тонн.