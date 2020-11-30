Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, который запретит госслужащим иметь двойное гражданство.

"Целью проекта федерального закона является уточнение положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", — сказано в пояснительной записке к закону.