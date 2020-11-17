Оригинальный законопроект приняли эксперты американского сената. Теперь за применение допинга на всех спортивных мероприятиях, в которых будут участвовать американские спортсмены, Штатам можно судить представителей любых стран.
Новый законопроект символично назвали "актом Родченкова". Напомним, что Григорий Родченков — один из наиболее известных информаторов WADA. В 2015 году он, будучи главой российской антидопинговой лаборатории, сбежал в Штаты и стал "сливать" данные по ситуации с допингом в России.
Можно ли рассматривать данный закон как очередной выпад в сторону России перед Олимпиадой? Комментирует Елена Вяльбе, советская и российская лыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира. В настоящее время — президент Федерации лыжных гонок России. Только на сайте "Правда. Ру".
"Почему только "в сторону России", если он введёт для всех стран? Две страны в мире существуют? Думаю, всей мировой спортивной общественности этот закон покажется странным", — рассказывает Вяльбе.
Штаты, отмечает Вяльбе, при этом не будут слушать "голоса" других стран, даже если возникнут логичные вопросы об уместности такого закона.
"Я в здравом уме и светлой памяти в последние лет 30, наверное, не слышала, чтобы они вообще кого-то слушали, прислушивались и так далее. Они, по-моему, на своей отдельной планете живут", — уверена Вяльбе.
Касательно ситуации с допингом и допинговыми скандалами в России, рассказывает эксперт, можно сделать вывод: страна стала относиться к вопросу серьёзнее. Появляются различные программы, проходит обучение специалистов.
"Я бы не сказала, что допинга совсем нет. Так просто его не искоренить. Конечно, это зло есть во всем мире. С ним надо активно бороться",- резюмирует Вяльбе.
Только на сайте "Правда. Ру".
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