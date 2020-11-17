Закон странный, но Штатам всё равно: эксперт - об "акте Родченкова"

Оригинальный законопроект приняли эксперты американского сената. Теперь за применение допинга на всех спортивных мероприятиях, в которых будут участвовать американские спортсмены, Штатам можно судить представителей любых стран.

Новый законопроект символично назвали "актом Родченкова". Напомним, что Григорий Родченков — один из наиболее известных информаторов WADA. В 2015 году он, будучи главой российской антидопинговой лаборатории, сбежал в Штаты и стал "сливать" данные по ситуации с допингом в России.

Можно ли рассматривать данный закон как очередной выпад в сторону России перед Олимпиадой? Комментирует Елена Вяльбе, советская и российская лыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира. В настоящее время — президент Федерации лыжных гонок России. Только на сайте "Правда. Ру".

"Всей мировой спортивной общественности этот закон покажется странным"

"Почему только "в сторону России", если он введёт для всех стран? Две страны в мире существуют? Думаю, всей мировой спортивной общественности этот закон покажется странным", — рассказывает Вяльбе.

Штаты, отмечает Вяльбе, при этом не будут слушать "голоса" других стран, даже если возникнут логичные вопросы об уместности такого закона.

"Я в здравом уме и светлой памяти в последние лет 30, наверное, не слышала, чтобы они вообще кого-то слушали, прислушивались и так далее. Они, по-моему, на своей отдельной планете живут", — уверена Вяльбе.

Касательно ситуации с допингом и допинговыми скандалами в России, рассказывает эксперт, можно сделать вывод: страна стала относиться к вопросу серьёзнее. Появляются различные программы, проходит обучение специалистов.

"Я бы не сказала, что допинга совсем нет. Так просто его не искоренить. Конечно, это зло есть во всем мире. С ним надо активно бороться",- резюмирует Вяльбе.

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