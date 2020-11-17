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Судам США разрешили наказывать за допинг спортсменов любой страны

Оригинальный законопроект приняли эксперты американского сената. Теперь за применение допинга на всех спортивных мероприятиях, в которых будут участвовать американские спортсмены, Штатам можно судить спортсменов любых стран.

Судам США разрешили наказывать за допинг спортсменов любой страны

Новый законопроект символично назвали "актом Родченкова". Напомним, что Григорий Родченков — один из наиболее известных информаторов WADA. В 2015 году он, будучи главой российской антидопинговой лаборатории, сбежал в Штаты и стал "сливать" данные по ситуации с допингом в России.

"Закон предоставит инструменты, необходимые для защиты чистых спортсменов и привлечения к ответственности международных допинговых заговоров, которые порочат спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам", — высказались эксперты WADA.

Американские судьи, согласно "акту Родченкова", имеют право рассмотреть уголовное дело и вынести приговор спортсмену любой страны, если в соревновании принимают участие американские спортсмены.

По материалам сайта ura.news.

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