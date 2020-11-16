Президент России Владимир Путин призвал разоблачить ложь о "лёгких наркотиках".
"О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жестко подчас. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков", — пояснил глава государства.
Об этом российский лидер заявил на совещании Совета безопасности.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.