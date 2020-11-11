Познер: Америка свой пик уже миновала

Развитие Соединённых Штатов остановилось примерно на президентстве Кеннеди, а затем начался спад. При этом признаки спада заметны достаточно давно, и на "пик могущества" Вашингтон может уже и не забраться.

Рассказывая о выборах в США, журналист и телеведущий Владимир Познер отметил: Дональд Трамп обещал сделать Америку "снова великой", но за четыре года особых успехов не добился.

"Америка достигла своего пика, приблизительно когда был избран Кеннеди. С тех пор она чуть-чуть идёт вниз, а не вверх. Причём довольно заметно и во многих разных проявлениях. Насколько ей удастся выправиться, как она выйдет из этой ситуации, этого я не знаю. Но у меня есть чёткое ощущение, что Америка свой пик уже миновала", — отметил Познер.

Одна из проблем, по мнению ведущего, — неравенство, которое в Штатах распространяется даже несмотря на Декларацию независимости.

По материалам сайта ura. news.