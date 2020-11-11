Москва пока не будет общаться с Байденом

Представители Кремля не будут общаться с Байденом и с представителями его штаба до момента, когда его назовут официальным президентом США и введут в должность, следуя всем нужным законам. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По мнению Рябкова, стоит учесть прошлый опыт: в 2016 году он оказался скорее негативным.

Тогда российские представители сразу же поздравили с победой Дональда Трампа, сделав это до процедуры инаугурации. В ответ спецслужбы США начали выдвигать обвинения в "подтасовке" выборов со стороны России.

Отметим, по итоговому докладу за 2019 год, подготовленному спецпрокурором США Робертом Мюллером, можно понять: никаких улик в Штатах не нашли, так что обвинения с самого начала были беспочвенными.

Выборы в США, напомним, вступили в "фазу подсчёта и провокаций": Трамп требует перепроверки голосов сразу в нескольких штатах, подозревая махинации, тогда как Байдена поздравляют многие мировые лидеры.

По материалам lenta. ru.