Коронавирус в регионах: губернаторы избегают ответственности?

В ситуации, когда страна находится в сложной ситуации, вызванной коронавирусом, важно, чтобы губернаторы использовали свои полномочия и принимали решения, которые помогут людям. Однако во многих регионах власти предпочли избежать ответственности.

Комментируя "пандемийную" работу губернаторов, премьер-министр России Михаил Мишустин отметил: они уклоняются от принятия решений. И это заметно: если в регионе своевременно и чётко ввели нужные меры, то ситуация с заболеваемостью там управляемая.

"Однако не все руководители субъектов в полном объёме воспользовались своими полномочиями по введению ограничений. Оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры", — высказался Мишустин.

Напомним: ранее Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле называют ситуацию с коронавирусом в России "тревожной", но о всеобщем "режиме нерабочих дней" пока речи не идёт.

По материалам сайта lenta. ru.