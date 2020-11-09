В Кремле оценили риск введения всеобщего локдауна в России

Песков прокомментировал возможность ведения в Российской Федерации всеобщего локдауна из-за перегрузки системы здравоохранения в связи с усилением распространения коронавируса.

Он полагает, что достаточно эффективными являются точечные меры в регионах.

"Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики, но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остаётся тревожной.