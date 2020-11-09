Песков прокомментировал возможность ведения в Российской Федерации всеобщего локдауна из-за перегрузки системы здравоохранения в связи с усилением распространения коронавируса.
Он полагает, что достаточно эффективными являются точечные меры в регионах.
"Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики, но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остаётся тревожной.
"Мы уже говорили, что ситуация действительно остаётся тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством", — сказал пресс-секретарь президента.
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