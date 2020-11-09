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Почта, школа и пенёк: где голосовать хорошо, а где - не очень?

Почтовые отделения — хороший вариант для размещения избирательных участков, но на текущий момент "скрещивать" их невыгодно и долго. Примерно так отреагировала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на идею, поступившую от партии "Новые люди".

Почта, школа и пенёк: где голосовать хорошо, а где - не очень?

Памфилова поблагодарила "Новых людей" за внесённое предложение и отметила, что подобные дискуссии всегда полезны. Однако есть множество факторов, которые влияют на размещение точек голосования в тех или иных местах.

Отделения почты, школы, а то и просто пеньки во дворах — "разнообразие" мест, в которых можно голосовать, удивляет. Есть ли какой-то оптимальный вариант, который стоит выбрать "раз и навсегда", закрыв эту тему? Рассказывает политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. Специально для сайта "Правда.Ру".

Почту привлекать к выборам смысла не имеет

"Элла Памфилова высказалась дипломатично как человек, занимающий высокий статус. Но то, что в Америке творилось с почтой, явно показывает: почту привлекать к выборам смысла не имеет", — уверен Матвейчев.

Эксперт отмечает: почтовые отделения в основном маленькие, в них не умещаются люди, которые приходят получать посылки, там всегда очереди, духота. А рабочие помещения "Почты России" полностью завалены почтовой корреспонденцией — места нет.

"Если уж делать какое-то количество новых мест для голосования и прочего, то делайте их в торговых центрах, еще где-то, где больше места.

Те места для голосования, которые сейчас предусмотрены (школы, дворцы культуры и прочие) — это места, где есть большие залы, большие холлы, спортивные залы, актовые залы и так далее. Там спокойно поместятся и комиссии, и наблюдатели, и граждане", — рассказывает эксперт.

"Голосования на пнях" — придирка

"Есть какое-то количество садовых кооперативов, товариществ и так далее, в которых нет собственных клубов. Но к ним урны выезжают. Они опечатаны, под контролем. Наблюдатель может сопровождать урну от любой другой партии. В чём проблема, что небольшие территории так делают?" — удивляется эксперт.

Матвейчев не против единого перечня мест для голосования, но уточняет: он, в принципе, и так утверждён, и не меняется по 50-70 лет. Речь идёт о новых дополнительных возможностях, которые сейчас вводятся, по типу голосования на садовых участках или голосования для больных людей, это касается около 10% избирателей.

"Это не какая-то глобальная проблема для нашей избирательной системы. Это касается очень небольшого количества людей, которые голосуют вне стандартных своих участков. Эти люди всё время меняются.

Во-первых, те же самые больные, инвалиды и прочие, их местожительство меняется. Всё равно урны для голосования будут к ним "ездить". Отдалённые территории — какие-то выселки, хутора на окраине деревень — то же самое.

Стойбища, стоянки для оленеводов, буровые вышки — всё равно к ним будут ездить. А вышка переместилась — мы будем людей заставлять на вездеходе 200 км ехать, потому что у нас утвержден стандартный участок в переписи", — комментирует Матвейчев.

Важно понимать, резюмирует эксперт, что здесь работает здравый смысл, и в основном люди голосуют на одних и тех же участках.

"Я, например, голосую на одном участке уже 20 лет. У меня нет никакой проблемы. И для большинства людей, для 90%, это дело точно так же обстоит", — завершает мысль Матвейчев.

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