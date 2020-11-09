Памфилова рассказала, отправят ли россиян голосовать на почту

Почтовые отделения — хороший вариант для размещения избирательных участков, но на текущий момент "скрещивать" их невыгодно и долго. Примерно так отреагировала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на идею, поступившую от партии "Новые люди".

Памфилова поблагодарила "Новых людей" за внесённое предложение и отметила, что подобные дискуссии всегда полезны. Однако есть множество факторов, которые влияют на размещение точек голосования в тех или иных местах.

"Подавляющее большинство почтовых отделений, которых в стране порядка 42 000, не соответствуют многим необходимым требованиям. Они отличаются по размеру, и в большинстве из них нет возможности разместить всё необходимое для избирательного участка оборудование. Зайдите в ближайшее к вам почтовое отделение — и вы сами всё увидите", — прокомментировала Памфилова.

В итоге, подчеркнула Памфилова, специфика "Почты" слишком своеобразная, так что "дорогостоящий и громоздкий процесс перемещения избирательных участков" невыгоден.

По материалам сайта tass. ru.