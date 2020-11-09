Почтовые отделения — хороший вариант для размещения избирательных участков, но на текущий момент "скрещивать" их невыгодно и долго. Примерно так отреагировала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на идею, поступившую от партии "Новые люди".
Памфилова поблагодарила "Новых людей" за внесённое предложение и отметила, что подобные дискуссии всегда полезны. Однако есть множество факторов, которые влияют на размещение точек голосования в тех или иных местах.
"Подавляющее большинство почтовых отделений, которых в стране порядка 42 000, не соответствуют многим необходимым требованиям.
Они отличаются по размеру, и в большинстве из них нет возможности разместить всё необходимое для избирательного участка оборудование. Зайдите в ближайшее к вам почтовое отделение — и вы сами всё увидите", — прокомментировала Памфилова.
В итоге, подчеркнула Памфилова, специфика "Почты" слишком своеобразная, так что "дорогостоящий и громоздкий процесс перемещения избирательных участков" невыгоден.
По материалам сайта tass. ru.
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