Глава "Роскосмоса" пригласил Илона Маска в Россию

Знаменитый изобретатель, бизнесмен и владелец частной "космической компании" Илон Маск вполне может приехать в гости в Россию — ему будут рады в "Роскосмосе". Встреча такого уровня поможет обменяться опытом и мнениями, а также наладить связи между странами.

По данным главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, он готов к такой встрече, если Маск приедет в Россию. Пока специалисты общались только посредством переписки, но в Москве Маску будут рады. Сам Рогозин, к сожалению, приехать в США в гости не сможет — мешают санкции. Разговоры о поездке ходили ещё в 2018 году, но тогда её отложили.

Напомним, что ранее Рогозин много критиковал Маска, отмечая, что проект "SpaceX Crew Dragon" не позволяет говорить о каком-либо "лидерстве в космосе". Также он называл проект "пропагандисткой шелухой" и рассказывал, что России подобные корабли не нужны.