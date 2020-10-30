Эксперт - о коронавирусе в РФ: рисковать и вводить локдаун не нужно

Выступая на инвестиционном форуме "Россия зовёт", Владимир Путин ясно дал понять, что у российского правительства нет никаких планов по введению карантинных мер по коронавирусу.

Президент сказал, что экономика должна быть защищена и в шутку отметил, что у России нет "доброй тёти", у которой можно было бы попросить денег в случае финансового кризиса.

Насколько оправданно такое решение? Рассказывает специально для читателей "Правды. Ру" Федот Тумусов, член Комитета по охране здоровья в ГД.

Весной страна была не готова

"Когда весной этого года вводился локдаун, там вся страна не была готова. Это первое. Второе: мы не знали, что надо делать. И была опасность того, что система здравоохранения, то есть медицинские учреждения, могли не выдерживать того вала, который мог бы случиться, если вдруг это все пошло взрывоопасным сценарием. Поэтому были приняты жёсткие меры", — рассказывает Тумусов.

Эксперт отмечает: тогда не знали, как лечить коронавирус, не было масок и прочих средств индивидуальной защиты. Если бы случился более "взрывной" сценарий, дело сейчас могло бы обстоять намного хуже.

"Это был единственый правильный путь. Но сегодня у нас совершенно другая ситуация. У нас есть готовность медицинских учреждений, первое. Второе: мы знаем, что надо делать, как надо лечить. Третье: у нас вакцина на подходе. И средства индивидуальной защиты, начиная с масок и заканчивая антисептиками", — уверен Тумусов.

Теперь рисковать нет необходимости

Эксперт резюмирует: система готова к тому, чтобы встретить коронавирус во всеоружии. Поэтому рисковать нет никакого смысла — так и говорит президент.

"Я с ним полностью согласен. Я о том, что карантин не вводится. Не будем. Если мы думаем о себе, о своей безопасности, о безопасности близких и окружающих, мы должны себя беречь. Как только мы все начнем беречься, это дело пойдет на спад. На помощь придет вакцина, на помощь придут. Поэтому всё останавливать, всё закрывать, вводить жёсткий карантин нет никакой необходимости", — подводит итоги эксперт.

Специально для "Правды. Ру".