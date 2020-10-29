Путин: у России нет доброй тёти, поэтому карантин вводить не будем

Выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", Владимир Путин ясно дал понять, что у российского правительства нет никаких планов по введению карантинных мер по коронавирусу.

Президент сказал, что экономика должна быть защищена и в шутку отметил, что у России нет "доброй тети", у которой можно было бы попросить денег в случае финансового кризиса.

"Мы не планируем вводить ограничительные меры по всем направлениям или запускать так называемую" общенациональную блокировку", когда экономика, работа бизнеса фактически полностью остановлены, — сказал президент. — Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы сейчас гораздо лучше подготовлены к работе в условиях эпидемии."

Путин добавил, что

"ситуация действительно лучше, чем весной, и это касается опыта мобилизации системы здравоохранения и принятия необходимых профилактических мер — мы четко понимаем, как должны действовать."

Говоря о спасательных мерах, санкционированных Европейским Союзом, когда некоторые из его членов оказались в беде во время последнего финансового краха, он отметил, что Россия должна позаботиться о себе сама:

"В ЕС есть вроде бы строгая, но все же добрая тетя, к которой всегда можно обратиться за помощью, — полушутя сказал он. — Вы знаете, кого я имею в виду — Германию. Нам не к кому идти с протянутой рукой, поэтому мы должны придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране в предыдущие годы, и особенно для того, чтобы обеспечить доверие наших партнеров, в том числе частных инвесторов, к фундаментальным основам здорового развития российской экономики", — отметил Путин.

К слову, многие эксперты в России отмечают, что экономический коллапс, вероятно, будет гораздо более опасным, чем даже коронавирус, и станет сравним разве что с тем, что большинство россиян испытали на себе в после распада Советского Союза.