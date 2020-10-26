Ёсихидэ Суга пообещал "поставить завершающую точку" в вопросе Курил

Курильский вопрос — задача, которую японское правительство продолжит решать со всей ответственностью. В части работы по "спорным территориям" власти страны готовы плотно сотрудничать с Россией, в том числе через подписание мирного договора.

Об этом рассказал премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Выступая перед японским парламентом, Суга отметил: вопрос нужно решить, не перекладывая его на следующие поколения. Это возможно, если грамотно выстроить откровенный диалог.

"Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений. С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора", — заверил слушателей Суга.

Напомним: 29 сентября с новым японским премьером пообщался по телефону Владимир Путин. Обе стороны пришли к выводу о необходимости дальнейшего развития российско-японских отношений.