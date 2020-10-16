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В Японии недовольны визитом генпрокурора РФ на Курилы

В МИД Японии остались недовольны фактом поездки генерального прокурора России Игоря Краснова на Курилы. Речь, уточняют СМИ, идёт об островах Кунашир, Шикотан и Итуруп.

В Японии недовольны визитом генпрокурора РФ на Курилы

Японское ведомство ранее требовало от Краснова отказаться от поездки: ещё с 5 октября, когда о ней стало известно, в Токио начали протестовать. Дело дошло до официального протеста, который был выдвинут посольству РФ в Токио.

По мнению японской стороны, подобные визиты плохо укладываются в концепцию текущих переговоров и позиции Японии касательно "Северных Территорий".

"Пятого октября, после получения информации о будущем визите, МИД Японии потребовал от российской стороны отказаться от поездки на Северные территории.

Шестнадцатого октября, после того как визит был подтвержден, глава российского подразделения департамента Европы (МИД Японии) заявил протест посольству России в Токио, подчеркнув, что это не совместимо с позицией Японии по вопросу о Северных территориях", — уточняют журналисты японского телеканала NHK.

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