В Японии недовольны визитом генпрокурора РФ на Курилы

В МИД Японии остались недовольны фактом поездки генерального прокурора России Игоря Краснова на Курилы. Речь, уточняют СМИ, идёт об островах Кунашир, Шикотан и Итуруп.

Японское ведомство ранее требовало от Краснова отказаться от поездки: ещё с 5 октября, когда о ней стало известно, в Токио начали протестовать. Дело дошло до официального протеста, который был выдвинут посольству РФ в Токио.

По мнению японской стороны, подобные визиты плохо укладываются в концепцию текущих переговоров и позиции Японии касательно "Северных Территорий".