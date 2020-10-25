Путин рассказал, как относился к Лужкову

Президент России Владимир Путин рассказал, что его отношения с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым были официальными, но при этом весьма доверительными.

Также глава государства отметил, что очень уважительно относился к градоначальнику.

"Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране. И я к нему так и относился, с уважением. И у нас отношения были официальные, но весьма доверительные", — пояснил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп во время теледебатов заявил, что Путин дружил с Лужковым.