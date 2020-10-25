Президент России Владимир Путин рассказал, что его отношения с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым были официальными, но при этом весьма доверительными.
Также глава государства отметил, что очень уважительно относился к градоначальнику.
"Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране. И я к нему так и относился, с уважением. И у нас отношения были официальные, но весьма доверительные", — пояснил Путин.
Ранее президент США Дональд Трамп во время теледебатов заявил, что Путин дружил с Лужковым.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.