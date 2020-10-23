МИД РФ - о цензуре в Twitter и Facebook: это охота на ведьм

Со стороны соцсетей Twitter и Facebook наблюдается неприкрытая цензура российских пользователей, в частности, СМИ.

Это ежедневная практика, оправданий и логических объяснений которой найти сложно. Однако важно понимать: при таком подходе существует опасность "монополизации" цифрового пространства.

Комментируя регулярные "набеги" модераторов Twitter и Facebook на российские СМИ, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что процесс уже напоминает "охоту на ведьм". В частности, ярлыки "подконтрольных СМИ" не обоснованы, а блокировки и баны — нелогичны.