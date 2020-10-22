"Платформа ОФД": россияне привыкли к маскам

Эксперты компании "Платформа ОФД" (занимаются обработкой и сверкой данных по чекам) представили свежую статистику по покупке масочных изделий. Власти могут быть довольны: россияне привыкли к "новой реальности" и исправно покупают средства защиты.

Так, продажи масок и перчаток к октябре выросли примерно в шесть раз по сравнению с апрелем, при этом цена на изделия опустилась примерно в четыре раза.

"Средний чек покупки медицинских масок за одно посещение торговой точки — 105 рублей, на 74% ниже, чем в апреле. Число покупок — выше на 508%. Резкий рост частоты покупок масок по сравнению с апрельскими показателями связан с тем, что этот товар уже стал необходимой частью потребительской корзины домохозяйств. Привычка носить маски — обыденность, которая прочно входит в современную жизнь", — сообщают аналитики.

Напомним, что власти ввели ношение масок и перчаток в общественных местах как меру защиты от коронавируса. При несоблюдении требований правоохранительные органы имеют право сделать предупреждение или выписать штраф.

Штрафы варьируются по регионам: так, в Москве их величина составляет 4 000 рублей (если человек без маски пойман на улице или в магазине) и 5 000 рублей (если нарушитель едет в транспорте).