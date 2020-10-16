В Кремле рассказали о причинах проблемы с демографией

Низкая рождаемость и убыль населения — вопросы, которые являются ключевыми в успешной стратегии развития России. Поэтому власти относятся к демографии с предельным вниманием, и ключевой момент — выход на устойчивый тренд роста населения.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проблема стоит действительно остро. Из-за массивных "демографических ям" после ВОВ и распада Советского Союза население страны значительно уменьшилось.

"Президент не раз говорил, что это самая острая и важная проблема. Страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Великой Отечественной войны. У нас просто мало женщин, которые могут рожать. Одна из важнейших задач — минимизировать сокращение населения и выйти на тренд роста. Принимаются максимально возможно энергичные меры, чтобы стимулировать рождаемость", — уточнил Песков.

Напомним, что ранее с необычной "мерой стимулирования" выступила руководитель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая. По её словам, было бы неплохо ввести "налог на бездетность" в районе 500 рублей в месяц.