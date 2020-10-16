Чиновники ФАС урегулировали цену на лекарство от коронавируса

Во избежание различных мошеннических схем, искусственного завышения спроса и создания дефицита власти проконтролировали стоимость препарата "Фавипиравир". Одна таблетка нужного для лечения коронавируса лекарства будет стоить 100 рублей.

Эксперты ФАС отметили, что решение было принято после совместной работы с Комиссией Минздрава. По итогам можно посчитать стоимость одной упаковки "Фавипиравира" — 5500 рублей без налога.

"Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку была принята всеми членами Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей. Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей включая НДС (50 таблеток)", — уточнили в ФАС.

Напомним, что пока цены на "Фавипиравир" выше как минимум вдвое: московские аптеки отпускают пачки от 11 000 рублей.