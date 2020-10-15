Пандемия коронавируса: французским министрам грозит тюрьма

Французская полиция провела обыски в квартирах и офисах сразу нескольких действующих и бывших высокопоставленных чиновников. В их числе оказался и экс-премьер-министр Франции Эдуар Филипп. А причиной стал коронавирус. Точнее сказать, обвинение властей в бездействии во время пандемии.

Почему полиция пришла к бывшим и действующим министрам

В числе тех, к кому с утра пораньше в четверг явилась полиция — помимо Филиппа: министра здравоохранения Оливье Верана, директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон, бывший официальный представитель правительства Сибет Ндиай, экс-министр здравоохранения Аньес Бюзен.

Обыски прошли в рамках судебного расследования, которое было начата 3 июля после того, как ряд общественных организаций и объединений врачей подали в общей сложности девять жалоб на неэффективные действия властей после начала пандемии коронавируса. В жалобах подчеркивалось, что премьер и министры не действовали так, как должны были во время подобного рода бедствий.

Расследование было начатом Судом Французской Республики — этот судебный орган рассматривает соблюдение законов высшими должностными лицами. Кроме президента Франции — у главы государства на весь срок полномочий иммунитет.

Стоит заметить, что пока что речь идет о предварительном расследовании — то есть следствие пытается установить, есть ли основания для предъявления обвинений. И если таковые основания найдутся, то фигурантам расследования может грозить до двух лет лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч евро.

Расследование началось в день отставки Филиппа с поста главы правительства

О начале расследования было объявлено в тот же день, когда премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал прошение об отставке.

Стоит заметить, что на момент своей отставки Филипп был куда популярнее президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно результатам социологического исследования, проведённого Французским институтом общественного мнения 12 и 20 июня 2020 года, деятельность президента Макрона в той или иной степени одобрили 38 процентов опрошенных, а деятельность Филиппа — 50 процентов.

Эдуар Филипп после отставки с поста премьер-министра был избран на пост мэра Гавра. Собственно, до назначения главой правительства в 2017 году он уже семь лет был мэром этого города.