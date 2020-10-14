Медведев предложил давать лекарства по рецептам бесплатно

С неординарной идеей выступил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Политик предложил сделать выдачу лекарств по рецептам бесплатной для всех жителей страны. Соответствующее заявление уже доступно на официальном сайте "Единой России".

"Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счёт государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования", — уточняется в заявлении.

Медведев уточнил: данное заявление — часть работы по новой партийной программе, в которой особый приоритет будет отдан именно здравоохранению и налаживанию обеспечения населения страны лекарствами. В частности, в РФ уже увеличили объём средств, которые идут на закупку лекарств для льготников.

И, конечно же, не забудут поддержать врачей: для тех, кто уже работает, предусмотрены "коронавирусные" выплаты, а для учащихся по врачебным специальностям — улучшение качества образовательных программ.