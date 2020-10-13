Совбез РФ займется внешней угрозой от коронавируса. В чем она?

Опрошенные "Правдой.Ру" эксперты рассказали, является ли создание комиссии Совбеза РФ для организации системы защиты от новых инфекций признанием искусственного характера коронавируса.

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Совбез России займется угрозой инфекций

Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Подчеркивается, что Комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучать механизмы возникновения новых болезней. Также она будет заниматься мониторингом распространения заболеваний, проводить анализ и оценку состояния коллективного населения России на результатах научных исследований. Кроме того, Комиссия будет оценивать уровень защиты населения и вырабатывать рекомендации по улучшению мер.

Вирус — не биологическое оружие?

Как сказал "Правде.Ру" публицист, политолог Армен Гаспарян, решение очень правильное и очень своевременное, потому что на протяжении достаточно долгого времени человечество не сталкивалось с такими вызовами как коронавирус. Проблему необходимо решать системно, потому что "эта история затянется", отметил он.

Политолог считает, что это вопрос не только здравоохранения, так как апрельский локдаун лёг очень серьезной нагрузкой на экономику страны, что отражается на безопасности государства.

"Что касается всего этого потока сознания инвалидов мозга об искусственности коронавируса или о том, что его вообще нет или о том, что он не страшнее насморка, то, к огромному сожалению, у нас сейчас нет карательной психиатрии, поэтому все эти идиоты и выступают", — сказал Армен Гаспарян.

Со своей стороны доктор медицинских наук, профессор председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев полагает, что нужно делать такую комиссию не только по борьбе с инфекциями, а по борьбе вообще с любыми массовыми поражениями.

"В принципе, это безопасность страны. Любые массовые поражения — это безопасность страны. Логика в этом есть. Причем тут искусственное происхождение вируса я не знаю. По-моему, это досужие домыслы", — отметил медик для "Правды. Ру".

Как сказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета Константин Северинов, проблема в том, что ни один ученый не может гарантировать, какого рода изменение должно быть, чтобы получить вирус с данными свойствами.

"В этом смысле данный вирус является результатом случайной эволюции. Но это не означает, что случайная эволюция не могла произойти в лаборатории", — сказал Северинов.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) находится в Китае для определения происхождения коронавируса нового типа.