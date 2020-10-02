Штаб Байдена: анализы на коронавирус проводим еженедельно

Стала известна реакция штаба Джо Байдена на сообщения о том, что Трамп заразился коронавирусом. Корреспонденты CNN сумели связаться с представителем штаба "сонного Джо" и выяснить, все ли в порядке.

"В штабе Байдена нам сообщили, что он проходит тестирование на наличие коронавируса на еженедельной основе. Они заявили, что если у него подтвердится коронавирус, они сообщат об этом", — уточняют в CNN.

Отметим, что совсем недавно Трамп и Байден выступали на дебатах, и, хоть и не здоровались из-за "коронавирусного этикета" за руки, шанс заражения оставался. В штабе Байдена не уточнили, когда именно он проверялся на коронавирус крайний раз, но уверены: с их кандидатом всё в норме.

Сам Трамп, несмотря на заражение, отказался передавать полномочия, поскольку чувствует себя хорошо и продолжит работать. На время карантина он вместе с супругой останется в Белом доме.

Также пока не уточняется, состоятся ли дебаты 15 октября.