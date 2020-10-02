Несмотря на заражение коронавирусом, Дональд Трамп отказывается передать свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу. Об этом сообщили в Белом доме.
Напомним: диагностированный у Трампа и его супруги коронавирус не вызывает опасений у лечащего врача президентской четы Шона Конли. Сам Трамп отметил, что чувствует себя хорошо и продолжит работу, просто будет проходить параллельно курс лечения. На время болезни чета останется в пределах Белого дома.
"Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!" — уточнил президент.
"Можете не сомневаться, что я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления", — сообщил врач Трампа для СМИ.
Также коронавирус "скосил" и советницу президента, Хоуп Хикс. Трамп по этому поводу эмоционально высказался в своем "Твиттере".
"У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!" — написал президент.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".