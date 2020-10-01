Путин, Трамп и Макрон выступят с общим заявлением по Карабаху

Ситуация в Карабахе вызвала международный резонанс. «Масла в огонь» подлили заявления Турции о том, что она готова помочь Азербайджану войсками. При этом единственным выходом турецкие дипломаты считают «сдачу оккупированных Арменией территорий».

В связи с напряженной обстановкой президенты России, США и Франции выступят с общим заявлением. Об этом сообщил Владимир Путин.

В Кремле крайне обеспокоены тем, как развивается конфликт.

Ранее МИД РФ уже предлагал свои услуги в качестве посредника для дипломатических переговоров, а также пытался решить вопрос с турецким МИД. К сожалению, переговоры с Турцией не удались: по итогам турецкая сторона осталась при своём мнении.