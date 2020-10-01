Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Крисси Тейген и Джон Ледженд сделали фото с мёртвым ребенком
Международный фестиваль бега ROSA RUN пройдет на "Роза Хутор"
В Палехе хотят увеличить турпоток в четыре раза
УЕФА может допустить болельщиков на матчи ЛЧ с согласия местных властей
В Калужской области местный житель перевозил два килограмма наркотиков
Колосков: "У российских клубов очень хорошие шансы выйти в плей-офф ЛЧ"
Власти Чувашии закупят для туристов суда на подводных крыльях
Соведущему Елены Малышевой запретили выезжать из Израиля
В Финляндии нашли способ остановить выпадение волос

Путин, Трамп и Макрон выступят с общим заявлением по Карабаху

Ситуация в Карабахе вызвала международный резонанс. «Масла в огонь» подлили заявления Турции о том, что она готова помочь Азербайджану войсками. При этом единственным выходом турецкие дипломаты считают «сдачу оккупированных Арменией территорий».

Путин, Трамп и Макрон выступят с общим заявлением по Карабаху

В связи с напряженной обстановкой президенты России, США и Франции выступят с общим заявлением. Об этом сообщил Владимир Путин.

В Кремле крайне обеспокоены тем, как развивается конфликт.

Ранее МИД РФ уже предлагал свои услуги в качестве посредника для дипломатических переговоров, а также пытался решить вопрос с турецким МИД. К сожалению, переговоры с Турцией не удались: по итогам турецкая сторона осталась при своём мнении.

"Сегодня обсудим работу на направлении, связанном с нашими странами-соседями, то есть на одном из приоритетных направлений нашей работы на внешнем контуре", - уточнил Путин 1 октября на совещании с членами Совета Безопасности РФ.

 

Последние материалы
Путин, Трамп и Макрон выступят с общим заявлением по Карабаху
Профессор Воробьев: MeDiCase диагностирует COVID-19 без анализов
Крисси Тейген и Джон Ледженд сделали фото с мёртвым ребенком
Международный фестиваль бега ROSA RUN пройдет на "Роза Хутор"
В Палехе хотят увеличить турпоток в четыре раза
УЕФА может допустить болельщиков на матчи ЛЧ с согласия местных властей
В Калужской области местный житель перевозил два килограмма наркотиков
Арсен Мелик-Шахназаров: Азербайджан не имеет шансов на победу в Нагорном Карабахе
Колосков: "У российских клубов очень хорошие шансы выйти в плей-офф ЛЧ"
Власти Чувашии закупят для туристов суда на подводных крыльях
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путина попросили "разобраться с Первым каналом"

"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".

Путина попросили "разобраться с Первым каналом"
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Новости Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Игорь Буккер Первые поселенцы в США были святошами-убийцами Игорь Буккер Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
"К 60-ти мы уже не вернемся никогда": что будет с курсом рубля
Политолог рассказал, почему военная помощь России Армении не обсуждается
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Юрий Кнутов: России надо готовится к войне с Турцией
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Названы условия участия России в войне за Карабах
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Сергей Сухинов: "Инопланетный разум — часть нашей реальности"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников