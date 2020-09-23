Кремль предпочел не комментировать инаугурацию Лукашенко

Как назначение, так и вступление в должность главы Белоруссии, а также даты этих событий — дела исключительно самой Белоруссии. И если власти приняли решение, например, о проведении инаугурации "в непубличном" формате — значит, того требовала ситуация.

Такова позиция Кремля касательно прошедшей 23 сентября инаугурации Лукашенко, ее озвучил Дмитрий Песков.

"Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства. Если такое решение принято, значит так посчитали целесообразным", — отметил Песков.

Ранее Песков уточнил, что лично он не был в курсе назначения церемонии на сегодняшний день, поскольку "протокол инаугурации не предполагает присутствия на ней представителей других стран, в том числе — президентов".

Напомним: церемония инаугурации прошла в закрытом режиме, в СМИ страны её осветили только после окончания. В стране все еще проходят массовые акции протеста -жители Белоруссии недовольны итогами выборов и считают Лукашенко нелегитимным президентом.