Песков не знал об инаугурации Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знал, что белорусский лидер Александр Лукашенко планирует инаугурацию на 23 сентября.

"Я лично не располагал информацией об этом", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Напомним, Лукашенко в тайне вступил в должность президента Белоруссии. В республике продолжаются массовые протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа.