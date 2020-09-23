Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знал, что белорусский лидер Александр Лукашенко планирует инаугурацию на 23 сентября.
"Я лично не располагал информацией об этом", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
Напомним, Лукашенко в тайне вступил в должность президента Белоруссии. В республике продолжаются массовые протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа.
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