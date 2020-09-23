"Северный поток - 2" неинтересен международным страховщикам

Печальные новости для проекта "Северный поток — 2" продолжают поступать. Не успели в Штатах заявить, что собирают против проекта коалицию, а в Польше — крайне негативно отозваться о текущих работах, как от участия в "СП — 2" отказались еще и международные страховые агентства.

Крупная мировая группа "клубов взаимного страхования судовладельцев" (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) вынесла вердикт: суда, которые используют для работ, застрахованы не будут.

"Участники должны помнить, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность и/или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите энергетической безопасности Европы"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream", — сообщается по итогам работы 13 клубов ассоциации.

Данный документ не позволяет быстро найти суда, которые могли бы оперативно проложить последние 160 км газопровода, потому что все страны для доступа в свои порты требуют в том числе документы на страхование.