Зачем Польша мешает "Северному Потоку - 2"

В Польше недовольны ходом работ по "Северному потоку — 2" и желают остановить проект окончательно. Желание Варшавы оказаться "энергетическим центром" всей Европы настолько велико, что вызывает даже "антироссийскую рефлексию". Об этом рассказал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

По словам дипломата, как и в случае с США, в деле "замешаны" финансовые мотивы. При этом российская сторона все-таки надеется, что немцы продолжат работы по проекту и выступят в его защиту, потому что завершение "СП — 2" является прямым интересом Берлина как в сфере энергобезопасности, так и в сфере газоснабжения Европы. Также Германия решит часть вопросов, возникших после отказа от угольных электростанций.

Напомним: в Вашингтоне не только выступили против "СП — 2" на словах, но и готовятся сформировать против газопровода коалицию: страны ЕС занимают кардинально противоположные позиции касательно проекта. Судьба "Северного потока — 2", полагают эксперты, решится уже в ближайший месяц.