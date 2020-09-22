Сергей Нарышкин о Штатах и "CП-2": это недобросовестная конкуренция

Отказ от "Северного Потока — 2" принесет Европе больше проблем, чем пользы. Как минимум, произойдет уменьшение ресурсной базы, которая очень нужна для "перезапуска" экономики после коронавируса. Как максимум — "зима будет холодная", и газа потребуется много.

Такую точку зрения озвучил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Давление на ЕС, по словам Нарышкина, оказывают Штаты, которым европейский рынок сулит значительные прибыли.

"Типичный пример недобросовестной конкуренции. Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу", — подчеркивает политик.

При этом логика, по которой все полученные нашей страной доходы от "СП — 2" пойдут на цели "расшатывания" европейских режимов, не выдерживает никакой критики.