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Максим Решетников рассказал, когда перестанет падать рубль

Остановить падение и отыграть упущенное российская валюта сможет не раньше следующего года.

Максим Решетников рассказал, когда перестанет падать рубль

Таков вывод министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Курс рубля пока что скорректирован в сторону ослабления. Ожидаем его возвращения к фундаментальным уровням в конце текущего-начале следующего года", — уточнил Решетников.

По мнению министра, сейчас рубль слишком недооценивают инвесторы: боятся вкладываться. И побороть этот страх можно только активной доработкой структуры экономики РФ.

"Нужно разрабатывать собственную финансовую систему, улучшать национальный инвестклимат, развивать новые инвестиционные проекты, совершенствовать законодательство и вводить новые финансовые инструменты.

Если мы начнем эту сложную и неблагодарную работу сейчас, то через 5-7 лет зависимость рубля от внешних колебаний будет снижаться", — выделил ключевые моменты чиновник.

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