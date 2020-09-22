Максим Решетников рассказал, когда перестанет падать рубль

Остановить падение и отыграть упущенное российская валюта сможет не раньше следующего года.

Таков вывод министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Курс рубля пока что скорректирован в сторону ослабления. Ожидаем его возвращения к фундаментальным уровням в конце текущего-начале следующего года", — уточнил Решетников.

По мнению министра, сейчас рубль слишком недооценивают инвесторы: боятся вкладываться. И побороть этот страх можно только активной доработкой структуры экономики РФ.