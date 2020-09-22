Остановить падение и отыграть упущенное российская валюта сможет не раньше следующего года.
Таков вывод министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
"Курс рубля пока что скорректирован в сторону ослабления. Ожидаем его возвращения к фундаментальным уровням в конце текущего-начале следующего года", — уточнил Решетников.
По мнению министра, сейчас рубль слишком недооценивают инвесторы: боятся вкладываться. И побороть этот страх можно только активной доработкой структуры экономики РФ.
"Нужно разрабатывать собственную финансовую систему, улучшать национальный инвестклимат, развивать новые инвестиционные проекты, совершенствовать законодательство и вводить новые финансовые инструменты.
Если мы начнем эту сложную и неблагодарную работу сейчас, то через 5-7 лет зависимость рубля от внешних колебаний будет снижаться", — выделил ключевые моменты чиновник.
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