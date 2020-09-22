Поклонская: Турчинова - казнить, Порошенко - на Колыму

Весьма эмоциональным получилось интервью депутата Госдумы Натальи Поклонской для Ксении Собчак.

Затронув тему Украины и наказаний для людей, стоявших у власти до Зеленского, Поклонская высказала несколько жёстких идей. Под "раздачу" депутата попали бывший президент страны Петр Порошенко и экс-секретарь СНБО страны Александр Турчинов.

После того, как Собчак предложила Поклонской выбрать, кого из бывших "рулевых" Украины стоит расстрелять, а кого — помиловать, та задумалась, отметив, что "выбор сложный".

"Он приходил к нам в прокуратуру, поэтому его — казнить", — заявила Поклонская, выбрав предложенное ей фото Турчинова.

А вот Порошенко "повезло" — его депутат окрестила "хитрым" и "отправила на Колыму".

"Копать канал Северо-Крымский", — уточнила Поклонская.

Ранее Поклонская сообщала, что получила из Киева письмо со своим смертным приговором от местных националистов, в котором её обещали "поймать, отвести к ближайшей стенке и расстрелять".