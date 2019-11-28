Евромайдану 6 лет. Полёт далёк от нормального…

Второму киевскому Майдану исполнилось 6 годиков. Он, как и Великая Октябрьская революция, коренным образом изменил страну.

Страна по сравнению с ноябрём 2013 стала неузнаваемой. Силовой захват власти в Киеве не приняли в Крыму и Донбассе, что имело соответствующие последствия. Погибли около 15 000 граждан, несколько миллионов эмигрировали, ещё большее число составляют гастарбайтеры, многие из которых уже вряд ли вернутся в страну, которой они не нужны. Продолжается деиндустриализация страны, взят курс на т. н. аграрную сверхдержаву, хотя как она будет выглядеть, никто не знает (тем более если распродать землю иностранным компаниям). На Украине многократно выросли цены и тарифы ЖКХ, уменьшились зарплаты и пенсии (в валютном эквиваленте). Страной практически напрямую управляют госдеп, МВФ и Сорос.

А есть ли какие-либо достижения и перспективы Украины, связанные с "революцией достоинства"? И что было бы сегодня со страной, если бы тогда не случился Майдан и тогдашний президент Виктор Янукович смог бы защитить себя и закон? Спросим об этом у экспертов.

Основные отрицательные последствия постмайданного периода носят как экономический, так и политический характер, отмечает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"Во-первых, рост тарифов на большинство коммунальных услуг в 4 раза, а на отопление — в 12 раз, загнали подавляющее большинство населения страны за черту бедности. Особенно сильно это ощущалось в 2015–2016, но остаётся актуальным до сих пор.

Во-вторых, потеря промышленных предприятий Донбасса и резкое сворачивание кооперации с РФ в рамках единых производственных цепочек привело к небывалому за годы независимости спаду промышленного производства.

В-третьих, победа Майдана и последующие боевые действия на Востоке страны дали "зелёный свет" для зачистки всех оппонентов "евроатлантического" и националистического курса (который по факту не означает ничего иного, кроме пребывания в кредитном рабстве и политической зависимости от США). Если в 2010 на смену пробившему рейтинговое дно "проамериканскому" Виктору Ющенко народ имел возможность выбрать абсолютно альтернативного кандидата в лице Виктора Януковича, то в 2019 у Петра Порошенко не осталось ни одного серьёзного конкурента из "бело-голубого" лагеря. Все они были зачищены, а ядро их потенциальных симпатиков подверглось репрессиям.

В-четвёртых, всё вышеизложенное в совокупности привело к массовому "исходу" населения. Если раньше жители Украины смеялись над Таджикистаном, живущим за счёт денежных переводов от трудовых мигрантов, то сегодня наша страна сама оказалась в аналогичном положении. Гастарбайтеры ежегодно переводят домой около 11 миллиардов долларов, что и позволяет украинской экономике худо-бедно существовать.

Что было бы, если бы не случился Майдан, гадать не берусь. Одно скажу точно: если бы Майдан не случился в начале 2014, он бы случился позже и имел бы не менее печальные последствия. Почва для национал-шовинистического всплеска в Украине готовилась примерно с 1985. А если копнуть ещё глубже — то с начала 1960-х. В 2000-е американцы просто заметили это и использовали в своих геополитических целях", — резюмирует Богатырёв.

Результаты Майдана понятны: уничтожены целые отрасли — авиастроение, космос, судостроение, проблемы в энергетике. Порошенко начал, Зеленский продолжает, полагает политолог Александр Дудчак.

"После Майдана Украина стала закупать уголь почти в три раза дороже, чем в Донбассе, придумав оригинальную сверхкоррупционную схему "Роттердам+"; впервые начала покупать нефть в США, электроэнергию в ЕС, переплачивает за газ европейцам, чтобы иметь возможность называть российский газ полученным из Европы по реверсу. И последствия Майдана, к которым уже привыкли: повышение тарифов на коммуналку в разы, отток населения, исчисляемый миллионами, утрата территориальной целостности и постоянная гибель людей в Донбассе Перспектива для дальнейшего оттока населения, ухода новых регионов, но уже на западе страны.

А что могло бы быть, если бы не Майдан? Крым и Донбасс в составе Украины. Гривна укрепилась бы дополнительно от тех 8 гривен/доллар в 2013, по крайней мере, по отношению к рублю, т. к. санкции против РФ на Западе придумали бы и ввели всё равно. Украина получила бы кредит 15 млрд долларов без политических условий. Уже достроили бы завод по производству топлива для АЭС и два блока Хмельницкой АЭС. Возобновлено было бы серийное производство Ан-124 "Руслан" с запорожскими двигателями "Мотор Сич" (на этом Украина получила 13 млрд долларов), продолжено производство Ан-148, Ан-158, Ан-70 для российской армии, запуск производства Ан-78, новые Ан-225 "Мрия", Украина полномасштабно участвовала бы в космической программе.

Сближение с ЕАЭС, получение российского газа по льготным ценам, что отражается в росте производства продукции химпрома, агросектора, металлургии. И безвиз с Европой всё равно был бы — украинцы привлекательны как платежеспособные туристы, а не как нелегальные иммигранты. Да и рост туристической отрасли самой Украины — после Евро-2012 турпоток в страну только рос бы. Уровень жизни в стране был бы точно выше, чем у некоторых членов ЕС (Болгарии и Румынии)", — сделал предположение Дудчак.

Думается, достижения есть только у узкого числа отдельных персон, уверен аналитик Сергей Саливон. "О достижениях в стране, в которой произошёл обвал экономики, в которой продолжается деиндустриализация и стремительное сокращение населения и территорий без каких-либо внятных перспектив разворота описанных трендов, говорить очень сложно. Что было бы, если бы Майдана не было? Это уже жанр фантастики — альтернативная история. Точно можно сказать, что многое было бы по-другому и не только применительно к Украине, а шире. Но наверняка бы не было такого трэша", — полагает Саливон.

Главным достижением Майдана было достижение его декларированных целей: свержение Януковича и подписание соглашения об ассоциации с ЕС, напоминает политтехнолог Василий Стоякин. "И то, и другое было выполнено, и это успех. Неудачи Майдана, как ни странно, те же + война. Свержение Януковича привело к приходу к власти Порошенко, который пять лет спустя стал Абсолютным Злом. Соглашение с ЕС завело в тупик евроинтеграцию (правда, украинцы это ещё не осмыслили). Войну, кстати, тоже с Майданом не все они ассоциируют. Перспективы Украины довольно смутные, точнее, видится их отсутствие. А если бы Майдан не случился в 2013-14 годах, он бы произошёл в 2015, на когда его, собственно, и планировали. Примерно с тем же результатом", — комментирует Стоякин.

На вопрос, что могло бы быть со страной, если бы её развитие не прервал Майдан, ответить довольно просто и сложно одновременно, объясняет член "Союза левых сил" Александр Голуб. "Просто потому, что динамика экономического развития, инвестиций, решения ряда инфраструктурных и имиджевых проектов, несмотря на все издержки и особенности команды прежнего президента Виктора Януковича, гарантировала стране поступательный рост. Власть обеспечивала баланс интересов по многим векторам общественного развития. А сложно потому, что противоречия во властной команде нарастали, как снежный ком.

Олигархи панически боялись передела сфер влияния и проснувшихся аппетитов семьи самого Януковича и близких ей людей. И готовы были рискнуть стабильностью ради сохранения собственных привилегий и отвоёванных ранее позиций. Этим неизбежно воспользовались внешние игроки. Украина имела шанс встать в разряд весьма успешных проектов на постсоветском пространстве рядом с Белоруссией, Казахстаном, Азербайджаном. Но как раз этот потенциал республики и стал ей приговором. Ибо в этом случае страна получала шанс на собственную реальную независимость. Именно этого и не хотели допустить западные атлантические игроки, у которых были свои планы превращения Украины в их инструмент сдерживания, а потом уже и противостояния России", — поясняет политик.

"Майдан, на мой взгляд, стал именно той точкой невозврата, пройдя которую, Украина потеряла всякую надежду стать процветающей, влиятельной страной в самом центре Европы, обеспечивающей функции своеобразного моста между Востоком и Западом. Даже для того, чтобы достичь домайданных показателей в экономике, нам нужно несколько десятилетий. И это при благоприятных условиях, которых на самом деле нет и даже не предвидится. Мы окончательно потеряли целые высокотехнологичные отрасли. Страна не в состоянии поддерживать на надлежащем уровне развития науку и образование, а это неизбежно ведёт к стремительной деградации человеческого ресурса. В этом плане я лично реалист-пессимист. Теоретически можно было бы попытаться "отыграть назад". Но для этого нужно найти в себе силы признать собственные ошибки, наказать преступников, достичь общественного согласия, навести в стране элементарный порядок, вернуть реальный суверенитет.

Вроде всё понятно и просто, но нет влиятельной политической силы, способной на себя взять ответственность за страну, и что гораздо страшнее — по целому ряду причин — нет общественного запроса на такую политическую силу. А посему страна и дальше вынуждена оставаться объектом мировой политики, подчинённой интересам сторонних игроков. Не преодолены дезинтеграционные процессы — у ряда регионов и их элит сохраняются иллюзии выбраться из болота кризиса поодиночке. В обществе нет единства и взаимопонимания по ключевым вопросам не только будущего, но и прошлого. Это всё даёт мне основания говорить о том, что нас всех ждёт самый печальный сценарий "югославизации" прежней Украины и возникновения на этой территории нескольких новых образований и проектов. А вот насколько успешными окажутся они — отдельный разговор", — пессимистически настроен Голуб.