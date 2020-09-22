В Минфине предлагают конфискацию "подозрительных" вкладов

Специалисты Минфина предлагают очередные поправки в ГК и БК РФ. В ведомстве нацелились на "подозрительные" вклады — их хотят изымать и использовать для пополнения Пенсионного фонда.

"В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <…> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения", — сообщили эксперты Минфина.

Интересно, что в Минфине затруднились рассказать, как именно будет определяться "законность" денег на тех или иных счетах, есть ли какая-то "минимальная сумма проверки" и какие именно "доказательства" надо будет представить владельцам накоплений.

Ситуацию же с ПФР можно описать словом "непонятная": на 2021 — 2022 год, согласно планам, индексация необходима в размере 6,3% и 5,2% соответственно. Однако уже в 2020 году в ПФР пришлось "доложить" денег — при выделенных 5,633 трлн дополнительно в фонд внесли 3,243 трлн. Расходы же на 2021 год, по первичным оценкам, составят 9,247 трлн. Именно такие цифры, видимо, вынуждают Минфин срочно искать "рычаги спасения".