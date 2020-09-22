Специалисты Минфина предлагают очередные поправки в ГК и БК РФ. В ведомстве нацелились на "подозрительные" вклады — их хотят изымать и использовать для пополнения Пенсионного фонда.
"В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <…> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения", — сообщили эксперты Минфина.
Интересно, что в Минфине затруднились рассказать, как именно будет определяться "законность" денег на тех или иных счетах, есть ли какая-то "минимальная сумма проверки" и какие именно "доказательства" надо будет представить владельцам накоплений.
Ситуацию же с ПФР можно описать словом "непонятная": на 2021 — 2022 год, согласно планам, индексация необходима в размере 6,3% и 5,2% соответственно. Однако уже в 2020 году в ПФР пришлось "доложить" денег — при выделенных 5,633 трлн дополнительно в фонд внесли 3,243 трлн. Расходы же на 2021 год, по первичным оценкам, составят 9,247 трлн. Именно такие цифры, видимо, вынуждают Минфин срочно искать "рычаги спасения".
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.