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Джабаров: мне кажется, Европарламент немножко попутал свои полномочия

Владимир Михайлович Джабаров, первый заместитель председателя комитета совета Федерации по международным делам, прокомментировал решение Европарламента по поправкам в Конституцию РФ.

Джабаров: мне кажется, Европарламент немножко попутал свои полномочия

Напомним: в Европе пришли к выводу, что они незаконны, поскольку дают Владимиру Путину "обнуление" сроков и освобождают Москву от ряда обязательств.

"Мне кажется, Европарламент немножко попутал свои полномочия

Им оценивать нашу Конституцию? У нас до этого была специальная рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию. У нас было всенародное многомесячное обсуждение. У нас было голосование, на котором подавляющее большинство поддержало эти поправки.

Почему Европарламент нам должен навязывать свой вариант Конституции? Возможно ли поверить, если конституционная реформа проходит во Франции, Германии или Испании, что мы начинаем говорить: "Нет, ребята, вы неправильно проводите реформу Конституции"? Они даже разговаривать с нами не будут.

Поэтому это не их дело. И это просто вмешательство в наши внутренние дела. Россия — это не банановая республика. Россия — мощное светское государство, которое вправе определять, с какой Конституцией ей жить дальше. Эти резолюции Европарламента — для внутреннего пользования. Это они сами себя так веселят", - рассказал Джабаров.

 

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