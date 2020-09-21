Лавров: у американцев был талант в дипломатии, но они его потеряли

Дипломатия США превращается в не очень тонкое искусство предъявления требований и ультиматумов.

Так прокомментировал агрессивное желание США восстановить антииракские санкции глава российского МИДа.

"Доводы Вашингтона в пользу возвращения санкций ООН против Ирана выглядят забавно, поскольку большинство членов Совета Безопасности ООН — 13 из 15 — не поддерживают активацию механизма "snapback" (быстрый возврат к предыдущей стадии чего-либо — прим. ред), — сказал Сергей Лавров в интервью каналу Al Arabiya.

По его словам, совет "четко заявил, что нет никакой правовой позиции или моральных оснований для чего-либо близкого к snapback, и все заявления об обратном являются недействительными".

Лавров считает, что проблема "snapback" оставляет Вашингтон в тупике, не находя понимания даже среди его ближайших союзников.

Напомним, в воскресенье три европейские страны, подписавшие иранскую сделку — Германия, Франция и Великобритания — заявили, что возвращение санкций не будет иметь никакой юридической силы.

В понедельник то же самое повторил генсек ООН. Подробнее об этом — здесь.

Однако администрация Трампа продолжает настаивать на том, что Вашингтон теперь имеет право нацелиться на любую страну, нарушившую повторно введенные санкции.

Для Лаврова это показательно, с точки зрения понимания качества американской дипломатии.