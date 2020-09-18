Депутат Василий Пискарёв призвал компетентные органы разобраться, насколько соответствуют истине слова из репортажа NBC. И действительно ли на полуострове находятся террористические формирования.

"Прозвучавшие в репортаже NBC News заявления о том, что в Вашингтоне поддерживают, цитирую: "украинские подразделения, воюющие с российскими силами в Крыму", должны быть проверены и, в случае подтверждения, получить адекватную правовую оценку", — сказал Пискарев.

"Мы не советовали бы кому-либо предпринимать попытки "воевать с российскими силами в Крыму", и не слышали о таких прецедентах со времен Второй мировой войны, но в России хорошо известно о непрекращающихся попытках СБУ дестабилизировать ситуацию в Крыму и регулярной засылке украинскими спецслужбами на полуостров своей агентуры, в том числе имеющей американское снаряжение для проведения диверсий на территории Российской Федерации", — добавил он.