Путин выступит на Генассамблее ООН 22 сентября

Российский лидер выступит на Генеральной Ассамблее ООН посредством видеообращения, произойдёт это 22 сентября. Информацию озвучила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

По данным Захаровой, мероприятие станет ключевым в 2020 году для участников международно-политической арены. Напомним: 75-ю сессию Генассамблеи ООН проведут в Нью-Йорке в период с 22 по 29 сентября.

"С учётом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент Российской Федерации, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением", — подчеркнула Захарова.

В этом году большая часть работы участников сессии будет проведена в "удалённом" формате в связи с пандемией коронавируса. Политики множества стран также проведут мероприятие, посвящённое 75-летию генеральной Ассамблеи, — оно начнется 21 сентября.

Напомним: решения по ключевым вопросам в рамках Генассамблеи принимаются большинством (2/3) голосов.