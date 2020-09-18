Российский лидер выступит на Генеральной Ассамблее ООН посредством видеообращения, произойдёт это 22 сентября. Информацию озвучила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
По данным Захаровой, мероприятие станет ключевым в 2020 году для участников международно-политической арены. Напомним: 75-ю сессию Генассамблеи ООН проведут в Нью-Йорке в период с 22 по 29 сентября.
"С учётом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент Российской Федерации, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением", — подчеркнула Захарова.
В этом году большая часть работы участников сессии будет проведена в "удалённом" формате в связи с пандемией коронавируса. Политики множества стран также проведут мероприятие, посвящённое 75-летию генеральной Ассамблеи, — оно начнется 21 сентября.
Напомним: решения по ключевым вопросам в рамках Генассамблеи принимаются большинством (2/3) голосов.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".