Президент США Дональд Трамп сказал, что из-за новой системы голосования невозможно будет подсчитать точное количество голосов.

"Из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут разосланы "избирателям" или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, чего некоторые и добиваются. Это еще одна катастрофа на выборах. Остановите безумие голосования!", — написал Трамп в Twitter.