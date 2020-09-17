В Совете Федерации раскритиковали идею Нобелевской премии Навальному

На инициативу Штатов выдвинуть Алексея Навального в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира откликнулись в Совете Федерации. Представители СФ задумались — за какие именно заслуги планируют награждать блогера и оппозиционера?

"Я не очень понимаю, в чем деятельность Навального и [при чем тут] защита мира на земле", — сообщил в телеинтервью сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, у этой награды уже достаточно "повреждённая" репутация, поскольку не всегда понятно, за что её вручают.

"Нобелевская премия мира себя скомпрометировала в последние годы настолько, что сейчас это вызывает улыбку", — отметил сенатор.

Джабаров привел несколько примеров: