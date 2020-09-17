На инициативу Штатов выдвинуть Алексея Навального в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира откликнулись в Совете Федерации. Представители СФ задумались — за какие именно заслуги планируют награждать блогера и оппозиционера?
"Я не очень понимаю, в чем деятельность Навального и [при чем тут] защита мира на земле", — сообщил в телеинтервью сенатор Владимир Джабаров.
По его словам, у этой награды уже достаточно "повреждённая" репутация, поскольку не всегда понятно, за что её вручают.
"Нобелевская премия мира себя скомпрометировала в последние годы настолько, что сейчас это вызывает улыбку", — отметил сенатор.
Джабаров привел несколько примеров:
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.