Трёхдневное голосование хотят отменить

Фракция "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым представила законопроект, запрещающий трехдневное голосование в частности и многодневное голосование в принципе.

Дело в том, что выборы 11-13 числа были "вытянуты" в связи с чрезвычайными обстоятельствами, порожденными коронавирусной инфекцией. Именно поэтому понадобилась настолько сложная процедура: нужно было обеспечить минимум социальных контактов.

"Одновременно с этим реализованная с использованием указанного механизма процедура голосования показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля за ним в том числе со стороны наблюдателей, а также с использованием технических средств наблюдения, что не позволяет с достоверностью утверждать отсутствие нарушений избирательного законодательства в ходе реализации избирательного процесса в соответствии с предусмотренными указанным федеральным законом положениями", — сообщают депутаты "Справедливой России".

В поддержку инициативы выступили также представители ЛДПР и КПРФ. Руководители обеих партий остались недовольны итогами выборов, а Владимир Жириновский и вовсе предрек России "белорусский сценарий".