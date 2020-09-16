Член ОПРФ хочет ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Тревожные новости для любителей как следует отметить новогодние праздники: в Общественной палате предложили ограничить продажи алкоголя в течение всех каникул.

С предложением выступил член ОПРФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

По словам чиновника, пьяные люди опасны не только для себя, но и для окружающих, а длительные выходные лишь способствуют "возлияниям". Поэтому нужны ограничительные меры: Хамзаев предлагает продавать алкоголь в праздники только с 14 до 18 часов, то есть всего четыре часа в сутки.

"Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период", — написал Хамзаев главе Минздрава Михаилу Мурашко.

К слову, в некоторых регионах уже пробовали применять запретительные меры: власти Марий Эл ограничили продажу алкоголя в связи с коронавирусом, а руководство Курганской области запретило продажу спиртного на майские праздники.