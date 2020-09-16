Шведские эксперты рассказали о "Новичке" в крови Навального

Глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности Шведского института оборонных исследований (FOI) Оса Скотт выступила с подробным изложением процесса работы по делу Навального.

По словам Скотт, в образцах крови политика "однозначно" присутствуют следы вещества группы "Новичок" и, скорее всего, это был газ.

"Наш анализ подтверждает предыдущие результаты Германии. Образцы крови, взятые у Алексея Навального, однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы "Новичок"", — прокомментировала Скотт.

Специалисты FOI утверждают: найти следы "Новичка" удалось благодаря технологии разделения белка и последующего анализа по методу LC-MS/MS.