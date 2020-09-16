Глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности Шведского института оборонных исследований (FOI) Оса Скотт выступила с подробным изложением процесса работы по делу Навального.
По словам Скотт, в образцах крови политика "однозначно" присутствуют следы вещества группы "Новичок" и, скорее всего, это был газ.
"Наш анализ подтверждает предыдущие результаты Германии. Образцы крови, взятые у Алексея Навального, однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы "Новичок"", — прокомментировала Скотт.
Специалисты FOI утверждают: найти следы "Новичка" удалось благодаря технологии разделения белка и последующего анализа по методу LC-MS/MS.
"Разные нервно-паралитические газы вызывают разные паттерны. Основываясь на структуре белка в образце крови, можно точно определить, воздействию какого нервно-паралитического газа подвергся человек", — поясняют эксперты.
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