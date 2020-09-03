Российский нарколог Евгений Ковалёв прокомментировал метод определения "Новичка" в анализах Алексея Навального, раскрытого немецким токсикологом Мартином Гёттлихером.
Глава Института токсикологии при Центре Гельмгольца в Мюнхене Мартин Гёттлихер объяснил изданию t-online.de, как эксперты Бундесвера обнаружили "Новичок" в анализах Алексея Навального. По его словам, "это сложно, но возможно".
"Новичок" подавляет важный фермент: холинэстеразу. Этот фермент можно выделить из организма, и можно использовать высокочувствительный масс-спектрометр, чтобы определить, остались ли на нем остатки активного ингредиента. Это распространенный и точный метод — и, возможно, сейчас он оказался успешным", — сказал Гёттлихер.
По его словам, боевые отравляющие вещества, такие как "Новичок", разработаны таким образом, что они очень легко попадают в организм: например, через кожу, через воздух или через желудочно-кишечный тракт.
"В случае с Навальным это означает, что ему дали яд незадолго до того, как он упал в обморок: за несколько часов, может быть, даже за несколько минут до этого", — сказал токсиколог.
Как сказал "Правде.Ру" нарколог, главный врач Клиники интенсивной терапии АО "Врачи", эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалёв, методы обнаружения химических веществ стали сверхчувствительными. Например, если посидеть около МКАД 5-6 часов, то можно обнаружить в анализах и полоний, и таллий.
Кроме того, большое значение имеет методика определения и чувствительность методов, продолжил эксперт. Он пояснил, что методика обнаружения "Новичка" через связь с холиэнестеразой не находится в открытом доступе, поэтому она не считается утвержденной — прошедшей валидацию.
"Я, допустим, где-нибудь на Кипре в обычной лаборатории должен при наличии определенных приборов воспроизвести этот метод. У меня есть спектрометр, у меня есть базовые реактивы. Я должен суметь этот метод воспроизвести и в Бразилии, и в России, и где угодно — одинаково", — сказал Евгений Ковалёв.
"Пока они не опубликовали методику, то это ни о чем пока разговор", — добавил он.
Во-вторых, по словам врача, "нужно еще удостовериться, та молекула или не та и, если мы говорим о методике, то надо говорить, какая концентрация этих молекул является эффективной".
Например, в Лондоне китайских спортсменов поймали на кленбутероле, но выяснили, что они питались куриным мясом и утками, которых кормили кленбутеролом для того, чтобы они лучше росли, сказал Евгений Ковалёв.
"Суть в том, что бывают настолько малые концентрации, что не влияют на эффект, то есть, спортсменов признали "чистыми", — добавил он.
"Могут быть также сходные вещества. Например, я зашел в гостиницу, а там недавно тараканов морили, использовали фосфорорганические вещества. Большая их часть обратимо ингибируется в холинэстеразу, но, тем не менее, часть — необратимо. Если взять из позвоночника моторные нейроны, сделать биопсию, вполне возможно, что у меня может быть такой же результат как у уважаемого политика", — продолжил Евгений Ковалёв.
По его словам, на Западе, после "первого случая со Скрипалем" во многих токсикологических клиниках, скорее всего, появились секретные методики определения "Новичка". Но если это так, то в обнаружив вещество, надо объяснять, являлась доза летальной или "выводящей из строя". Ничего подобного в случае с Навальным не объясняется.
Комментируя предположение немецкого токсиколога о том, что Навальному дали яд незадолго до того, как он упал в обморок, Евгений Ковалёв отметил, что это пока "открытая ситуация".
Эксперт предположил "фантастические ситуации".
"Например, натерли токсином посадочный билет, капнули на него. Еще из вариантов — это ремень, которым мы пристегиваемся в самолете. У него сама бляшка внутри, там есть место, куда касается только сам человек, ни стюардесса, ни соседи, когда залезают. И там можно обильно натереть", — предположил врач.
Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови и приступ панкреатита. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Военные токсикологи Бундесвера в среду обнаружили в анализах Алексея Навального нервно-паралитический "боевой агент" "Новичок".
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