Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального

Российский нарколог Евгений Ковалёв прокомментировал метод определения "Новичка" в анализах Алексея Навального, раскрытого немецким токсикологом Мартином Гёттлихером.

Создатель "Новичка": отравление Навального, необнаруженное вещество, новая версия // И Грянул Грэм

"Это сложно, но возможно"

Глава Института токсикологии при Центре Гельмгольца в Мюнхене Мартин Гёттлихер объяснил изданию t-online.de, как эксперты Бундесвера обнаружили "Новичок" в анализах Алексея Навального. По его словам, "это сложно, но возможно".

"Новичок" подавляет важный фермент: холинэстеразу. Этот фермент можно выделить из организма, и можно использовать высокочувствительный масс-спектрометр, чтобы определить, остались ли на нем остатки активного ингредиента. Это распространенный и точный метод — и, возможно, сейчас он оказался успешным", — сказал Гёттлихер.

По его словам, боевые отравляющие вещества, такие как "Новичок", разработаны таким образом, что они очень легко попадают в организм: например, через кожу, через воздух или через желудочно-кишечный тракт.

"В случае с Навальным это означает, что ему дали яд незадолго до того, как он упал в обморок: за несколько часов, может быть, даже за несколько минут до этого", — сказал токсиколог.

Методика определения "Новичка" не прошла валидацию

Как сказал "Правде.Ру" нарколог, главный врач Клиники интенсивной терапии АО "Врачи", эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалёв, методы обнаружения химических веществ стали сверхчувствительными. Например, если посидеть около МКАД 5-6 часов, то можно обнаружить в анализах и полоний, и таллий.

Кроме того, большое значение имеет методика определения и чувствительность методов, продолжил эксперт. Он пояснил, что методика обнаружения "Новичка" через связь с холиэнестеразой не находится в открытом доступе, поэтому она не считается утвержденной — прошедшей валидацию.

"Я, допустим, где-нибудь на Кипре в обычной лаборатории должен при наличии определенных приборов воспроизвести этот метод. У меня есть спектрометр, у меня есть базовые реактивы. Я должен суметь этот метод воспроизвести и в Бразилии, и в России, и где угодно — одинаково", — сказал Евгений Ковалёв. "Пока они не опубликовали методику, то это ни о чем пока разговор", — добавил он.

Средство от тараканов и "Новичок" оставляют одинаковый след

Во-вторых, по словам врача, "нужно еще удостовериться, та молекула или не та и, если мы говорим о методике, то надо говорить, какая концентрация этих молекул является эффективной".

Например, в Лондоне китайских спортсменов поймали на кленбутероле, но выяснили, что они питались куриным мясом и утками, которых кормили кленбутеролом для того, чтобы они лучше росли, сказал Евгений Ковалёв.

"Суть в том, что бывают настолько малые концентрации, что не влияют на эффект, то есть, спортсменов признали "чистыми", — добавил он. "Могут быть также сходные вещества. Например, я зашел в гостиницу, а там недавно тараканов морили, использовали фосфорорганические вещества. Большая их часть обратимо ингибируется в холинэстеразу, но, тем не менее, часть — необратимо. Если взять из позвоночника моторные нейроны, сделать биопсию, вполне возможно, что у меня может быть такой же результат как у уважаемого политика", — продолжил Евгений Ковалёв.

Сказали "А", но "Б" не говорят

По его словам, на Западе, после "первого случая со Скрипалем" во многих токсикологических клиниках, скорее всего, появились секретные методики определения "Новичка". Но если это так, то в обнаружив вещество, надо объяснять, являлась доза летальной или "выводящей из строя". Ничего подобного в случае с Навальным не объясняется.

Как могли отравить?

Комментируя предположение немецкого токсиколога о том, что Навальному дали яд незадолго до того, как он упал в обморок, Евгений Ковалёв отметил, что это пока "открытая ситуация".

Эксперт предположил "фантастические ситуации".

"Например, натерли токсином посадочный билет, капнули на него. Еще из вариантов — это ремень, которым мы пристегиваемся в самолете. У него сама бляшка внутри, там есть место, куда касается только сам человек, ни стюардесса, ни соседи, когда залезают. И там можно обильно натереть", — предположил врач.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови и приступ панкреатита. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Военные токсикологи Бундесвера в среду обнаружили в анализах Алексея Навального нервно-паралитический "боевой агент" "Новичок".

Читайте по теме: Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального

Разработчики "Новичка": наш препарат убил бы Навального сразу

Игорь Пелличчари: Если кто и отравил Навального, то точно не власти