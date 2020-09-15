В партии "Родина" рассказали о политическом будущем Шугалея

По итогам выборов в Госсовет Коми партия "Родина" получила одно место в республиканском парламенте. Депутат ГД и председатель "Родины" Алексей Журавлев заявил, что не планирует передавать мандат депутата Максима Шугалея кому-либо другому.

По его словам, партия по-прежнему намерена добиться освобождения социолога, находящегося в ливийском плену, подняв этот вопрос на международном уровне. Напомним, что партийный список "Родины" на выборах в Госсовет Коми возглавлял Максим Шугалей. Партия получила 9,83% голосов избирателей республики.

Журавлев выразил надежду, что социолог уже в скором времени приступит к выполнению должностных обязанностей. Сейчас члены партии заботятся о согражданах, особенно о российских патриотах, томящихся в зарубежных тюрьмах. Теперь Максим Шугалей — государственный человек, он имеет отношение к власти в стране. Новый статус должен повлиять на процесс его освобождения из плена в Ливии.

"Мы надеемся и даже уверены, что в связи с избранием Максима в Госсовет Коми у Министерства иностранных дел РФ появляется гораздо больше возможностей воздействовать на правительства тех стран, которые незаконно удерживают Шугалея, а также на людей, которые держат российских граждан в застенках. Благодаря этому, надеюсь, нам уже в ближайшее время удастся добиться, чтобы Максима выпустили на свободу, и он смог вернуться в Российскую Федерацию", — сказал он.

Партия ждет возвращения Шугалея и потому не планирует передавать его обязанности кому-то другому. В Госсовете Коми должен работать он сам. Журавлев заявил, что "Родина" впоследствии будет выдвигать Шугалея кандидатом в депутаты ГД.

Напомним, социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан занимались исследованиями в Ливии, но были там незаконно задержаны и брошены в тюрьму "Митига". Это сделали террористы, подконтрольные ПНС Ливии. Россия продолжает добиваться освобождения сограждан.