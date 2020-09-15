Жозеп Боррель: новые выборы помогут Белоруссии выйти из кризиса

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал оценку ситуации в Белоруссии.

По мнению политика, лучшим решением стали бы новые выборы, которые можно провести под патронажем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Эту позицию Боррель высказал 15 сентября на заседании Европарламента.

"По нашему мнению, новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы быть лучшим решением [выхода из кризиса в Белоруссии]", — резюмировал Боррель.

Политик обратился в руководству республики и призвал найти выход из текущей ситуации, остановить репрессии и организовать инклюзивный национальный диалог. Также Боррель сообщил, что готов поддержать любую авторитетную инициативу по данному направлению.

Ранее Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности сообщил: в ЕС результаты белорусских выборов не признают, поскольку считают, что имели место фальсификации.