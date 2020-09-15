Россия отводит резерв силовиков от белорусской границы

Резерв силовиков РФ, расположенный близ белорусской границы, отводят. Это решение — итог переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", — высказал точку зрения Кремля Дмитрий Песков.

Напомним: о создании резерва было озвучено Путиным еще 27 августа, а собирать его начали по прямой просьбе Лукашенко. Владимир Путин отметил, что задействуют российские силы только в случае, если протестующие начнут "…поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания".

По официальным данным МВД, в ходе протестов в Белоруссии задержаны около 6 700 человек, суммарное их число на акциях против Лукашенко составляет не менее 100 000. Протесты проходят не только в Минске, но и в других городах.