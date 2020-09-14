Владимир Путин в процессе беседы с Александром Лукашенко на встрече в Сочи высказался по поводу политической ситуации в Белоруссии.
"Белорусы должны самостоятельно, без подсказок извне, разобраться со сложившимся кризисом" — отметил российский лидер.
Также Путин сообщил, что в курсе предложений по переработке Конституции Белоруссии и находит поправки своевременными и логичными. Кроме того, президент РФ подчеркнул: инвестиции нашей страны в экономику Белоруссии — самые крупные. При этом Москва согласна предоставить Минску кредит в размере 1,5 млрд долларов.
"Мы договорились, и мы это исполним", — прокомментировал Путин.
В Белоруссии также пройдут испытания российской вакцины от коронавируса: страна станет первой получившей партию новейшей разработки российских учёных.
Лукашенко сообщил, что обещает докладывать о протестах как можно подробнее. По мнению белорусского лидера, "страна живёт обычной жизнью".
Важно, чтобы протестующие "не переходили черту", — сказал Лукашенко.
МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.